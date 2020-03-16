16 Mart Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Ya İstiklal Y Ölüm, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 16 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
01.15 Öğretmen 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
04.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.15 Babil 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sevdim Seni Bir Kere 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Hayalimdeki Gelinlik (Tekrar)
05.50 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol'da (Tekrar)
04.40 Kara Ekmek 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm 'Dizi' (Yeni)
01.50 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
04.00 1'de Bugün
04.10 Aileler Yarışıyor (Tekrar)
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