16 Mart Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Ya İstiklal Y Ölüm, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 16 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

01.15 Öğretmen 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

04.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.15 Babil 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sevdim Seni Bir Kere 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Hayalimdeki Gelinlik (Tekrar)

05.50 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol'da (Tekrar)

04.40 Kara Ekmek 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm 'Dizi' (Yeni)

01.50 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)

04.00 1'de Bugün

04.10 Aileler Yarışıyor (Tekrar)