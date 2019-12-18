Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi ise öne çıkıyor. Afili AŞk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye isimli diziler ve programlar reyting için yarışacak. İşte, kanalların 18 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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