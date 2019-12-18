Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi ise öne çıkıyor. Afili AŞk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye isimli diziler ve programlar reyting için yarışacak. İşte, kanalların 18 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Afili Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye