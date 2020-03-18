Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 18 Mart yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Zemheri 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete 'Dizi'
23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sinema'
01.30 Sevdim Seni Bir Kere 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
23.45 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'
02.00 Hizmetçiler 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
01.00 Esra Erol'da (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Öğretmen 'Dizi'
23.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
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