Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 18 Mart yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Zemheri 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete 'Dizi'

23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sinema'

01.30 Sevdim Seni Bir Kere 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

23.45 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'

02.00 Hizmetçiler 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

01.00 Esra Erol'da (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Öğretmen 'Dizi'

23.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)