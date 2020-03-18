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Yayın akışı 18 Mart 2020 Çarşamba - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 18 Mart Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 18 Mart Çarşamba yayın akışı...

18 mart tv yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 18 Mart yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Zemheri 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete 'Dizi'
23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sinema'
01.30 Sevdim Seni Bir Kere 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
23.45 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'
02.00 Hizmetçiler 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
01.00 Esra Erol'da (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Öğretmen 'Dizi'
23.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)

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