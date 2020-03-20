Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları 20 Mart 2020 Cuma yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 20 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.30 Fury ‘TV Sinema’
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Zümrüdüanka ‘Dizi’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil ‘Dizi’
00.15 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar ‘Dizi’
00.15 Salgın ‘TV Sinema’
02.00 Hizmetçiler ‘Dizi’ (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Hercai ‘Dizi’
00.20 Son Durak
01.20 Gel Dese Aşk ‘Dizi’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.50 Ana Haber
19.50 Payitaht Abdülhamit ‘Dizi’
00.05 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
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