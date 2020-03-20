Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları 20 Mart 2020 Cuma yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 20 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.30 Fury ‘TV Sinema’

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Zümrüdüanka ‘Dizi’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil ‘Dizi’

00.15 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar ‘Dizi’

00.15 Salgın ‘TV Sinema’

02.00 Hizmetçiler ‘Dizi’ (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Hercai ‘Dizi’

00.20 Son Durak

01.20 Gel Dese Aşk ‘Dizi’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.50 Ana Haber

19.50 Payitaht Abdülhamit ‘Dizi’

00.05 Pelin Çift ile Gündem Ötesi