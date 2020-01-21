Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Çocuk, Hekimoğlu, Kadın, Ramo, Tutunamayanlar dizileri ve programları yer alıyor. İşte, kanalların 21 Ocak Salı yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Ramo
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çocuk
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Hekimoğlu
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kadın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Tutunamayanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Müslüm
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