Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları 22 Mart 2020 Pazar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Aile Şerefi
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Baraj
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Çin Seddi
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Hekimoğlu
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
15.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gel Dese Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
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