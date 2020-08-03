Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çöpçüler Kralı 'Türk Filmi'

21.45 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi'

23.45 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

23.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Godzilla 'Yabancı Film'

22.30 Godzilla 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.45 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'

22.00 Kan Kardeşler 'Türk Filmi'

00.30 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

01.30 Kan Kardeşler 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'

00.20 Chappıe 'Yabancı Film'

02.25 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kral Şakir 'Türk Filmi'

22.00 Çarıklı Milyoner 'Türk Filmi'

23.50 Hanımağa'nın Gelinleri 'Bayram Sineması'

01.50 52 Hafta 'Yerli Belgesel'

02.15 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Nostalji Çağı)

04.20 Çarıklı Milyoner 'Türk Filmi' (Tekrar)