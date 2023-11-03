TV yayın akışı bugün: 3 Kasım Cuma hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
Haftanın son iş günü itibariyle televizyon yayın akışı gündem olmuş durumda. Söz konusu günü evinde geçirmeyi planlayan ve mesai sonrası televizyon karşına geçecek vatandaşlar; bugün ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmalara dair araştırmalar yapıyorlar. İşte, 3 Kasım Cuma günü Show TV, ATV, Fox, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1'in yayın akışı...
Televizyon ekranlarında günün programı belli oldu. Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve Yalı Çapkını gibi sevilen dizilerin ekranlara geleceği günde MasterChef Türkiye ve Gelinin Mutfakta gibi yarışmalar da izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, 3 Kasım Cuma günü itibariyle televizyon yayın akışı...
ATV
13:00 ATV Gün ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
KANAL D
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
FOX TV
12:00 Bu Tabak Kimin?
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
22:30 Hudutsuz Sevda
23:45 Orta Sayfa
STAR TV
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
TV8
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
TRT 1
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:50 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Kendi Düşen Ağlamaz
SHOW TV
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti