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Yayın akışı 4 Kasım 2019 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 4 Kasım 2019 yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 4 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur
00:15 Dehşetin Dişleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yedi Bela Hüsnü

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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