Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 4 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
00:15 Dehşetin Dişleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yedi Bela Hüsnü
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Hercai
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
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