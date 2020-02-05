Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 5 Şubat yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Zemheri 'Dizi'
23.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 2 "Sazan Sarmalı" 'Türk Filmi'
22.30 Organize İşler 2 "Sazan Sarmalı" 'Türk Filmi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk 'Dizi'
00.15 Hayaletin İntikamı 'Yabancı Film'
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
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