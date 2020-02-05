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Yayın akışı 5 Şubat Çarşamba - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 5 Şubat Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 5 Şubat Çarşamba yayın akışı...

Yayın akışı 5 Şubat Çarşamba

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 5 Şubat yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Zemheri 'Dizi'
23.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 2 "Sazan Sarmalı" 'Türk Filmi'
22.30 Organize İşler 2 "Sazan Sarmalı" 'Türk Filmi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk 'Dizi'
00.15 Hayaletin İntikamı 'Yabancı Film'

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

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