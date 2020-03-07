Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli yabancı film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte kanalların 7 Mart yayın akışı ise şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Pasifik Savaşı: İsyan

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Hizmetçiler

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Zümrüdüanka

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler