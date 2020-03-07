Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli yabancı film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte kanalların 7 Mart yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuzey Yıldızı
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Pasifik Savaşı: İsyan
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Hizmetçiler
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Zümrüdüanka
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Kalk Gidelim
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler
YORUMLAR