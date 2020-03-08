Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon dizileri ekranlara geliyor. Ayrıca Gel Dese Aşk isimli dizi de ilk bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 8 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Süt Kardeşler (yerli film)
21.45 Şekerpare (yerli film)
23.45 Ramo (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı (tekrar)
00.15 Öğretmen (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Güvercin (yeni bölüm)
00.15 Babil (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (yeni bölüm)
23.15 Hizmetçiler (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gel Dese Aşk (yeni bölüm)
23.15 Gel Dese Aşk (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon (yeni bölüm)
00.15 Adı yunus (Ev Sineması Kuşağı)
TV8 YAYIN AKIŞI
17.15 Survivor Panaroma (canlı yayın)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Boks Gecesi
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