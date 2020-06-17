Yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor - KARS

AA

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki besicilerin yaylalara daha kolay ulaşması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.Selim ilçesine bağlı Tuygun köyündeki yaklaşık 2500-2800 rakımdaki yayla yolları, haziran ayına rağmen kar nedeniyle kapalı bulunuyor.Göçerlerin verimli yaylalara daha rahat çıkması için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yolda yaklaşık 2 metrelik karla mücadele ediyor.