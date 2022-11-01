Yaylada 8 kulübe yandı, kundaklama iddiası! 0:00 / 0:00

İHA

Rize'deki Ovit Yaylası'nda çıkan yangında 8 kulübe kül oldu, vatandaşlar kundaklama iddiasında bulundu.

Yangın, İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yaylada bir evde sebebi henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinlerinin ihbarı üzerine yangına İkizdere Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

VATANDAŞLARLADAN KUNDAKLAMA İDDİASI

8 kulübenin kullanılamaz hale geldiği yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının kesin çıkma sebebi ise yapılan çalışmanın ardından belli olacak. Yaylada kalan görgü tanıkları ise kundaklandığını iddia etti.