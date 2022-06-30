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Haberler Gündem 3. Sayfa Yaylada arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Trabzon'da yaylada arazi tartışmasında kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Köşk Yaylası'nda, iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 4 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın silahla kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Yaylada arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Yaylada arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Trabzon'da yaylada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köşk Yaylası´nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan Muhammet A. (68) ile Mesut Civak (36), Recep Yazgan (56) ve Yılmaz Demirci (42) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGADA KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgada Muhammet A.'nın tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği Civak, Yazgan ve Demirci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Civak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olay yerinden kaçan Muhammet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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