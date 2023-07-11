Yaylada sulama havuzuna düşen çocuk öldü

Yaylada sulama havuzuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Aydın'da yaylada kardeşi birlikte oynadığı sırada sulama havuzuna düşen 8 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti
Aydın'da, ailesi ile gittiği yayladaki sulama havuzuna düşen Bedriye Naz Öztürk (8), yaşamını yitirdi.
Efeler ilçesine bağlı kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan Davut Öztürk, çocukları ile birlikte yaylaya çıktı. Büyükler bahçede çalışırken Bedriye Naz Öztürk ile kardeşi Lütfi Talha Öztürk, sulama amaçlı kullanılan havuz kenarında oynamaya başladı.
Abla Bedriye Naz, oynadığı sırada bir anda dengesini kaybedip havuza düştü. Kızının havuza düştüğünü fark eden baba Davut Öztürk beline ip bağlayarak havuza inip kızını kurtardı.
Havuzdan çıkarılan küçük kızı kurtarmak için adeta zamanla yarışan vatandaşlar, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Başdeğirmen mevkisinde ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırılan Bedriye Naz Öztürk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.