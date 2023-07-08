Yaz aylarında daha fazla hazımsızlık sorunu yaşıyorsanız dikkat! İşte nedeni

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Daha düzenli yemek yemek de hazımsızlık semptomlarını iyileştirebilir. Büyük bir kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yemek yerine, bunu gün boyunca beş veya altı öğüne bölmeyi deneyin.

Alternatif olarak, stres seviyelerini düşük tutmaya yardımcı olmak için kişisel bakım uygulayın. Bu, günlük tutmayı, meditasyon yapmayı, güvenilir bir arkadaşla konuşmayı ve bolca dinlenmeyi içerebilir.