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Yaz aylarında pencere ve balkonlara dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle evlerde pencereler ve balkon kapıları açılırken, serinlemek için havuz ve denizlerin yolu tutuluyor. Uzmanlar ise çocuklarda yüksekten düşme ve boğulma vakalarına karşı uyarıyor. Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, “Şu an kliniğimizde birden fazla yüksekten düşme, travma hastası çocuk var. Pencere önüne koltuk, sandalye gibi mobilyaların konulmamalı, stor perdelerin zincirleri çocukların asılıp, boğulmasına sebep olan durumlarla karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor, önlem alınması çok önemli. Yaz aylarında boğulmaları sık görüyoruz, çocuklar sahillerde asla tek başına bırakılmamalı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen bazı hastalarımızı kaybediyoruz” dedi

Yaz aylarında pencere ve balkonlara dikkat!
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İHA

Okulların tatil olmasının ardından güzel havaları da fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte soluğu deniz, havuz, park ve bahçelerde alırken sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle evlerde pencere ve balkon kapılarının önlem alınmadan açılması da kazalara neden olabiliyor. Uzmanlar ise yaz aylarında yüksekten düşme, boğulma gibi durumların sıklıkla yaşandığını ifade ederek aileleri uyardı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu da ev kazalarına karşı önlem alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Pencere, balkon korkulukları ve pencere önündeki kanepe gibi eşyaların çocukların tırmanmasıyla büyük kazalara neden olabildiğini aktaran Prof. Dr. Şevketoğlu, stor perde zincirlerinin çocuğun boynuna dolanması ve suda boğulmalara karşı da ailelerin çocuklarını yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etti. Şevketoğlu, şu an yoğun bakım servislerinden birdn fazla çocuğun yüksekten düşme, travma sebebiyle yattığını belirtti.

"KLİNİKTE BİRDEN FAZLA YÜKSEK DÜŞME, TRAVMA HASTASI ÇOCUK VAR"

Çocukların yoğun bakımda tedavi görme sebeplerinin yılın farklı zaman dilimlerine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, “Mevsimsel olarak değişiyor, kış aylarında daha çok enfeksiyon hastalıkları nedeniyle hastalar yoğun bakıma gelirken, özellikle bahar ve yaz aylarında bizim için yüksekten düşmeler ve suda boğulmalar ön plana geçiyor. Bu yüksekten düşmelerde mesela şu an kliniğimizde takip ettiğimiz birden fazla yüksek düşme, travma hastası çocuk var. Bunlarda aileler açısından dikkat edilmesi gereken önemli konular var. Mesela 2 çocuk da balkondan ve pencereden düşen çocuklar. Evde bunlarla ilgili önlem alınması gerçekten çok önemli, mesela bir çocuk 10 cm bir pencere açıklığından düşebilir. O yüzden özellikle pencerelerin yaz ayları boyunca kontrollü açıklığı sağlayacak şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Balkon korkuluklarının çocukların düşemeyeceği, tırmanamayacağı kadar yüksek olması gerekiyor. Eğer parmaklıklar varsa bunların 2,5 santimden daha dar veya 6 santimden geniş olmaması gerekiyor. Dolayısıyla ev içinde çocukların düşmesiyle ilgili alınacak çok fazla sayıda tedbir olması lazım. Pencere önüne koltuk, sandalye gibi mobilyaların konulmaması önemli çünkü çocuklar her şeye tırmanırlar. Çekmeceli olan her şey için bu çekmecelerin kilit altına alınması gerekiyor. Çünkü çocuklar alt çekmeceleri açarak onu merdiven gibi kullanıp daha sonra düşme şeklinde olabilir” dedi.

"BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN BAZI HASTALARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Prof. Dr. Şevketoğlu, ev kazaları nedeniyle ağır tablolarla karşılarına gelebildiğini kimi zaman ise süreçlerin hayat kayıplarıyla sonlandığını ifade etti.

Ailelerin alması gereken önlemlere ilişkin konuşan Şevketoğlu, “Komodin gibi şeylerin üzerinde bir televizyon veya ağır bir cisim varsa, cisimlerin üzerlerine düşmesiyle çok ağır kafa travması olan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yine evde alınması gereken tedbirler içinde burada takip ettiğimiz hastalardan da söyleyebilirim ki stor perdelerin zincirleri çocukların asılıp, boğulmasına sebep olan durumlarla maalesef karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor. Yaz aylarında boğulmaları sık görüyoruz. Çocukların sahillerde asla ve asla tek başına bırakılmaması çok önemli. Mutlaka bir velisiyle denize veya havuza girmesi önemli. Hiçbir zaman havuz başında, denizde çocuğun tek başına kalmamasının sağlanması önemli. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman her zaman ilk yardımın nasıl yapılacağının bilinmesi, çocuğun hayatta kalmasına ve daha sonra olabilecek sakatlık durumunda çok önem kazanıyor, sonuç olarak bunun ilk yardımın eğitiminin de alınmış olması önemli. 5 yaş altı çocukları tek başına asla evde bırakmamak burada çok önemli. Elektrik prizleri kapatılmalı çünkü bunlar anlık olarak çocukların yoğun bakımlık olmasına sebep olacak hastalıklarla karşı karşıya bırakabilir. Yoğun bakım gerektiren çocukları kliniğimize kabul ettikten sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen bazı hastalarımızı kaybediyoruz. Aile için de hekim olarak bizler için de son derece yıpratıcı bir süreç oluyor. O yüzden bunlarla karşılaşmamak için tedbir alınarak hiç olmamasını sağlamak en sağlık süreç olacak” dedi.

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