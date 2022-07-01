Yaz geldi, İstanbul'da sivrisinek kabusu başladı 0:00 / 0:00

Son birkaç haftadır İstanbul’un önemli bir sorunu var… Herkesten aynı şikayeti duyuyorum, sosyal medyada da çok konuşuluyor. Sivrisinek istilasından bahsediyorum. Her iki yakadan da neredeyse her semtten ‘kapı pencere açılamaz oldu’ serzenişleri var. ‘Eskiden sivrisinek ilaçlama araçları sokaklarda dolaşırdı, artık göremez olduk. İlaçlama niye yok?’ deniyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, son yıllarda, etrafa o bembeyaz duman saçan araçlarla ilaçlama yapılmıyor. Zira bu ilaçlama tarzından çevreye ve sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle vazgeçileli çok oldu.

Peki ne yapılıyor diyecek olursanız… Larva mücadelesi yapılıyor, yani kaynağında yok etme. Gelin görün ki sivrisineklerle başımız bu denli dertte olduğuna göre larva mücadelesinde bir problem olduğu besbelli. Acaba o problem ne? İşte bu soruyu konunun birinci derecedeki muhatabına yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sordum. Zira vektörle mücadele yetkisi büyükşehir belediyelerine ait. 2008’de alınan karara göre; Türkiye genelinde vektörle mücadele yetkisi, Büyükşehir Belediyelerine verildi. 2017 tarihli Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yazısında da ‘İlaçlama hizmetlerinde temel görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesinde olup ilçe belediyeleri de ihtiyaç duyulması halinde bu hizmeti Büyükşehir Belediyeleri ile koordineli bir şekilde yapabilecekler’ deniyor.

SİVRİSİNEK EN ÇOK BU İLÇELERDE: BEYKOZ, SARIYER, SİLİVRİ, ÇATALÇA, BÜYÜKÇEKMECE, ŞİLE VE ÜMRANİYE’DE

İBB’nin verdiği bilgiye göre; Sağlık Dairesi Başkanlığı; sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, fare, sıçan, kene gibi insan sağlığına ve çevreye zarar veren çalışmalarını 182 ekip, 611 personel ile sürdürüyor. Eylül 2021’de çıkartılan İstanbul'un sivrisinek haritası bu mücadelede önemli bir rol oynuyor. Sivrisineklerin en çok görülen ilçeler Beykoz, Sarıyer, Silivri Çatalca, Büyükçekmece, Şile ve Ümraniye.

BOŞ BİDONLAR, SAKSI ALTLARI SİVRİ KAYNAĞI

İBB yetkilileri, sivrisinekle mücadelenin 182 ekiple 7/24 devam ettiğini ancak bu mücadelede vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi. Nasıl mı? Örneğin; bahçede bırakılan boş bir su bidonu, yol kenarında bırakılan ikinci el lastikler ya da saksıların altındaki boşaltılmayan suluklar birer sivrisinek üreme kaynağına dönüşüyor. Sivrisinek üreme kaynaklarının yüzde 86’sı da insan eliyle oluşuyor.

Yine İBB yetkililerinin verdiği bilgiye göre kimyasal mücadele, doğal yaşam zincirini bozmamak adına zorunlu haller dışında tercih edilmiyor.

39 İLÇEYE SİVRİSİNEK TUZAĞI

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 39 ilçede toplamda 2 bin adet ovitrap adı verilen istilacı türlerin yumurtalarını bırakmalarını sağlayan sivrisinek tuzakları kurulumu yapıldı. Bunlarla birlikte EVS denilen ergin sivrisinek tuzaklarının kurulumlarını gerçekleştirdi. Bölgelerde de sivrisinek türlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu yöntemle popülasyonu tespit edilen alanlarda öncelikle fiziksel ve biyolojik mücadele yapılarak sivrisinek artışının engellemesi amaçlanıyor.

SON ÜÇ YILDA 29 BİN 95 HEKTAR ALANDA MÜCADELE EDİLDİ

İBB verileri şöyle: Sivrisinek larva mücadelesi kapsamında 2019 Haziran ayından 2022 Haziran ayına kadar; 9 milyon 895 bin 249 kez kaynaklar kontrol edildi. Kaynaklar 1 milyon 264 bin 709 kez ilaçlandı. Toplamda 29.009,95 hektar alanda mücadele edildi.

SİVRİ İHBAR APLİKASYONU

İBB yetkilileri, “Sivrisinek Bildirim Sistemi” uygulamasını da çok yakında hizmete alarak, vatandaşların da sivrisinek bildirimi üzerinden mücadeleye dâhil edileceğini söyle. Cep telefonlarına indirilecek uygulama sayesinde, sahadan gelen taleplerin daha hızlı değerlendirilip çalışmaların daha kolay yapılabilmesi, tüm kaynakların etkin bir şekilde kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.