Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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