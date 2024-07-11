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        Haberler Gündem Güncel Yaz kış demeden E-5'te yürüyor: Sosyal medyada gündem olan gizemli adamın kimliği belli oldu | Son dakika haberleri

        Yaz kış demeden E-5'te yürüyor: Sosyal medyada gündem olan gizemli adamın kimliği belli oldu

        İstanbul E-5'te Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı ve neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan gizemli kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu öğrenildi. Selami Salman'ın neden her gün E-5'te yürüdüğünü annesi anlattı. İşte her gün E-5'te yürüyen Selami Salman'ın yürek burkan hikayesi...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:25
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        İstanbul E-5'te Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe güzergahını kullanan sürücülerin yol kenarında ya da refüjde yürürken gördükleri adam merak uyandırdı.

        Yolda yürürken çekilen videoları sosyal medyada "Pendikli Forrest Gump" başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu bu kişi, basında da yer alınca kimliği ve neden her gün yürüdüğüne dair merak daha da arttı.

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        Adının Selami Salman olduğu öğrenilen kişnin, Pendik'te annesi ve kardeşi ile birlikte aile apartmanında yaşadığı öğrenildi. 

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        50'li yaşlarda olan ve yıllardır E-5 kara yolunda kilometrelerce yürüyen Selami Salman, iddiaya göre yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıp saatlerce yürüyor.

        Kendisini yürürken gören sürücülerden kimisi Salman'a su veriyor kimisi de yiyecek veriyor, kimisi de kendisiyle konuşmaya çalışıyor.

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        NEDEN YÜRÜYOR?

        Selami Salman'ın annesi Medine Salman, oğlunun genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu belirtti.

        Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kızla ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen anne Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını anlattı.

        Anne Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etti.

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        Anne Salman, şöyle devam etti:

        "Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum ama gücüm yok. Beyim öleli 33 sene oldu. Bazen çocuklar için kızlar için 'gelmesinler' diyor. Ama her zaman değil. Sevdiği kız çoktan evlendi çoluk çocuğu var. Ama bu evlenmedi. Çaresizim. 'Kötü evde oturuyor' diyorlarmış internette. Ne ilgisi var. Ben orada iki gelinle oturdum, kaç tane torunla çocukla oturdum. 'Yolda yürüyor' diyorlar. Aç susuz sanıyorlar. Yarı yiyor yarı yemiyor. Güneşte soğukta kışta dolaşıyor. Sağlıklı olsa demek ki dolaşmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum" dedi.

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        E-5 karayolunda yürürken aynı zamanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman, "İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" dedi.

        Neden yürüyorsun sorusu üzerine Selami Salman, "Bekle gör" şeklinde cevap verdi.

        Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan. Söylüyorum. "Selami ben." dedi.

        #E-5te yürüyen gizemli adam
        #sosyal medya
        #tuzla-maltepe
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