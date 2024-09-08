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        Yaz mevsimi 3 bölgede sürecek! Okulların ilk gününde hava nasıl olacak?

        Eylül ayının ilk günleri ile beraber bazı bölgelerde sıcaklıklar düşmeye ve sağanak yağışlar görüşmeye başlandı. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hem okulların ilk gününde hem de yeni haftada havaların nasıl olacağını kaleme aldı

        Giriş: 08.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:57
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        Yaz mevsimi 3 bölgede sürecek! Okulların ilk gününde hava nasıl olacak?
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        Marmara Bölgesi uzun zamandan sonra geniş alanda yağmur alıyor, dün geceden beri süren yağışlar ile İstanbul’da gök gürültü ve şimşekli bir pazar sabahı oldu.

        İstanbul’da gelecek saatler hava kuruyor ama akşam karanlığı yaklaşırken yeniden yağmur geçişleri olacak. Şehirde hissedilecek hava sıcaklığı gölgede 24°C’ye kadar düşerken, güneş altında yine 30°C’yi aşıyor.

        Fotoğraf: AA

        Adapazarı ve yakın çevresinde öğle saatlerinde yağış kuvvetlendi, gelecek saatlerde Bartın-Karabük-Bursa-Bilecik arasında yerel olarak çok kuvvetli sağanaklar görülecek.

        Bugün hem terleyip hem serin rüzgarla üşütebiliriz, yarın okullar açılıyor özellikle küçükleri başlayan mevsim geçişinde biraz korumakta yarar olabilir.

        Fotoğraf: AA

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        Okulların açıldığı 9 Eylül Pazartesi sabahı İstanbul’da yağmur beklemiyoruz, öğle saatleri ise tahminen 13.00-16.00 arası yeni yağmur geçişleri olabilir.

        Ankara’da okullar açılırken hava güneşli kalacak, başkentte sıcaklıklar 24-26°C arasında seyrediyor.

        Fotoğraf: DHA

        İzmir geçirdiği güneşli ve sıcak günlere yarın da devam ediyor, pazartesi-salı 30-32°C’de güneşli Ege havası, aslında yaz mevsimine devam ediyor. İzmir’de ve Ege’de bu çarşamba (11 Eylül) hava değişebilir, hem kuvvetli yağmur hem de serinlik görünmeye başladı.

        Yarın Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli bir sabah olacak ama yağmurlu kesimler de var. İstanbul’da lokal yağmurlar, Samsun-Tokat-Suşehri-Ordu arasında yer yer kuvvetli yağmur görülür.

        Bu alanlar dışında Ege’nin iç kesimlerinde yarın öğle saatleri sağanak geçişleri görülebilir.

        Fotoğraf: DHA

        Türkiye’de yaz mevsimi Marmara, Karadeniz ve Anadolu genelinden ayrılıyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu ise gelecek günlerde de 30°C ve üzerinde sıcaklıklarda seyredecek.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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