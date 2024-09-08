Yaz mevsimi 3 bölgede sürecek! Okulların ilk gününde hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi uzun zamandan sonra geniş alanda yağmur alıyor, dün geceden beri süren yağışlar ile İstanbul’da gök gürültü ve şimşekli bir pazar sabahı oldu.

İstanbul’da gelecek saatler hava kuruyor ama akşam karanlığı yaklaşırken yeniden yağmur geçişleri olacak. Şehirde hissedilecek hava sıcaklığı gölgede 24°C’ye kadar düşerken, güneş altında yine 30°C’yi aşıyor.

Adapazarı ve yakın çevresinde öğle saatlerinde yağış kuvvetlendi, gelecek saatlerde Bartın-Karabük-Bursa-Bilecik arasında yerel olarak çok kuvvetli sağanaklar görülecek.

Fotoğraf: DHA

İzmir geçirdiği güneşli ve sıcak günlere yarın da devam ediyor, pazartesi-salı 30-32°C’de güneşli Ege havası, aslında yaz mevsimine devam ediyor. İzmir’de ve Ege’de bu çarşamba (11 Eylül) hava değişebilir, hem kuvvetli yağmur hem de serinlik görünmeye başladı.

Yarın Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli bir sabah olacak ama yağmurlu kesimler de var. İstanbul’da lokal yağmurlar, Samsun-Tokat-Suşehri-Ordu arasında yer yer kuvvetli yağmur görülür.

Bu alanlar dışında Ege’nin iç kesimlerinde yarın öğle saatleri sağanak geçişleri görülebilir.