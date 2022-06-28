Besin zehirlenmelerine dikkat! 0:00 / 0:00

DHA

Artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte yaz mevsiminde görülen besin zehirlenmesi vakaları da arttı. Prof. Dr. Nalan Kozacı, vatandaşları gıda zehirlenmesi konusunda uyardı.

"BESİN ZEHİRLENMELERİ BAZI FAKTÖRLERLE ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

Besinler aracılığı ile insan organizmasına taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerin besin zehirlenmelerine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Kozacı, “Besin zehirlenmesi çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklardır. Fakat zehirlenmeye yol açan bazı besinler ve kişiyle ilişkili bazı faktörler, hastalığın zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta ölümcül olmasına yol açabilmektedir. Zehirlenme nedenlerine tek tek baktığımız zaman özellikle yaz mevsiminde havaların ısınması ve nem miktarının artmasıyla birlikte açıkta kalan yiyeceklerde çoğalan mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar bazen toksin üretebilir. Bunlar içerisinde ölümcül olabilecek toksinlerden bir tanesi konserve kutularında görülen botulismusdur. Ciddi bir gıda zehirlenmesi olarak karşımıza çıkar. Ölümle sonuçlanabilir. Acil servis hekimleri olarak son zamanlarda karşılaştığımız bir diğer durum ise otellerde tatil yapan kişilerin açık büfelerde çok fazla yiyecek tüketip, besinleri karıştırması sebebiyle görülen bağırsak rahatsızlıklarıdır. Bu durum besin zehirlenmesinden farklıdır. Yiyeceklerin üst üste çok fazla yenmesi beraberinde kusma eylemini getirmekte, mide rahatsızlıklarının yaşanmasına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

“En yaygın olarak görülen gıda zehirlenmesi belirtileri arasında sindirim yolunun etkilenmesinden kaynaklanan kusma, karın ağrısı ve ishaldir” diyen Kozacı, “Sebebe bağlı olarak, belirtiler dâhilinde şuurda bozulma, yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, ağır vakalarda felçlik ve nefes darlığı gibi bulgulara da rastlamaktayız. Bu tür rahatsızlıklarla karşılaşırsanız en kısa sürede acil servise başvurun” dedi.

PİŞMİŞ YEMEKLER ODA SICAKLIĞINDA 1 SAATTEN FAZLA BEKLETİLMEMELİ

Besin zehirlenmesinden korunmanın yolunun besinleri bekletmeden ve doğru saklama koşullarında saklayarak tüketilmesi gerektiğini belirten Kozacı, “Besinleri hazırlarken, saklarken ve sunarken sağlık koşullarının tam olarak yapılması gerekir. Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi kolay bozulabilen riskli besinler uygun süre ve sıcaklıkta pişirilmeli, pişmiş yemekler oda sıcaklığında 1 saatten fazla bekletilmemelidir. Kimyasal ilaçlama yapılmış tarım alanlarındaki meyve ve sebzeler yeterince yıkanmadan tüketilmemelidir” diye konuştu.