Yaz Şarkısı oyuncuları kimler? Fox TV dizisi Yaz Şarkısı konusu nedir ve nerede çekiliyor?

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YAZ ŞARKISI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yaz’ın annesi Emine’ye söylediği Murat’ın evlilik teklifi yalanı istemsiz şekilde öyle büyür ki Yaz da Murat da çaresiz bir şekilde bu yalanı en gerçekçi haliyle sürdürmeye çalışırlar. Yaz’ın bankadan kovuldum geçici olarak bu şirketteyim bahanesini Murat öyle güzel büyütüp Emine’ye satar ki Emine artık karşısında birbirine aşık iki genç olduğundan emindir. Hatta Murat’ın aşkından dolayı Yaz’ı kendi çalıştığı şirkette işe aldırdığını düşünür. Fakat tabii ki bu şirketin de yalan çıkma ihtimalini göz ardı etmez ve müstakbel damadı ve kızıyla birlikte çalıştıkları yere gider. Smile Müzik’in patronunu yeni vokal konusunda ikna etmeye çalışan Kemal’in de Mehmet’le birlikte şirkete gelmesi Yaz’ı zor duruma sokar.