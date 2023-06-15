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Yaz sıcaklarında su kaybını önlüyor, serinletiyor: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakları düzenleyerek kabızlığı gideriyor!

Mis kokulu ve serinletici lezzetiyle sıcak yaz günlerinin kurtarıcı olacak bu muhteşem içecek favoriniz olacak. A ve C vitaminleri yönünden zengin olan kavun, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı özelliğiyle öne çıkarken sağlığa pek çok fayda sağlar. Peki bu muhteşem lezzetten harika bir içecek yapmayı hiç denediniz mi? İşte kavun şerbeti tarifi…

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  • Yaz sıcaklarında su kaybını önlüyor, serinletiyor: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakları düzenleyerek kabızlığı gideriyor!

    Özellikle yazın terleme ile kaybedilen suyun yerine konması için kavun, ara öğün için oldukça iyi bir seçenektir. Egzersiz sonrası için de sağlıklı bir atıştırmalık olan kavun, düşük sodyum ve yüksek potasyum içeriği tansiyonun dengelenmesinde faydalıdır. Potasyum, kan damarlarını gevşeterek kan akışını düzenlemeye yardım eder.
  • Yaz sıcaklarında su kaybını önlüyor, serinletiyor: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakları düzenleyerek kabızlığı gideriyor!

    B vitaminleri ve folat kaynağı olan kavunun, vücuttaki inflamasyona işaret eden homosistein düzeylerini düşürmede oldukça etkilidir. Yeterli folat tüketimi, felç riskini düşürmeye de yardımcıdır. Ancak yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastalarının doktor kontrolünde kavun tüketmesi önerilir.
  • Yaz sıcaklarında su kaybını önlüyor, serinletiyor: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakları düzenleyerek kabızlığı gideriyor!

    Lif içeriği sayesinde kavun, bağırsak hareketlerini düzenlemede önemlidir. Yüksek su içeriği de yine lif içeriği gibi bağırsaklara iyi gelir. Kabızlık gibi sorunları olan kişileri oldukça mutlu eder. C vitamini içeriği tabii ki kavunun faydalarını bağışıklık sistemini yönünden de artırır.
  • Yaz sıcaklarında su kaybını önlüyor, serinletiyor: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakları düzenleyerek kabızlığı gideriyor!

    Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte hem serinleten hem de tadıyla mest eden kavun şerbeti tarifi bir numaranız olacak. Sıradan içeceklerden sıkılanlar için harika bir alternatif olan ve yapımı da oldukça basit kavun şerbeti tarifine bayılacaksınız. İşte aromasıyla damak çatlatan kokusuyla büyüleyen bir de üstüne serinleten muhteşem kavun şerbeti tarifi…
  • Yaz sıcaklarında su kaybını önlüyor, serinletiyor: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakları düzenleyerek kabızlığı gideriyor!

    KAVUN ŞERBETİ TARİFİ

    Malzemeler:

    1 adet orta boy kavun

    1 adet kavunun çekirdekleri ( iyice yıkanmış, süzülmüş, kurutulmuş)

    2 su bardağı süt ( 200ml. su bardağı)

    3 çorba kaşığı krema

    2 çorba kaşığı bal

    3 top vanilyalı dondurma
  • Yaz sıcaklarında su kaybını önlüyor, serinletiyor: Yüksek lif içeriğiyle bağırsakları düzenleyerek kabızlığı gideriyor!

    Kavun şerbeti nasıl yapılır?

    Orta boy kavunun iç çekirdeklerini çıkarın ve kenara alın.

    Kavun çekirdeklerini iyice yıkadıktan sonra süzün ve temiz bir bezin üzerinde açık havada 1 gün kurutun.

    Kavunu dilimleyin.

    Geniş bir kabın içerisine dilimlediğiniz kavunları, kurutulmuş kavun çekirdeklerini, süt, krema, bal ve vanilyalı dondurmayı ekleyip el blendera ile iyice ezerek karıştırın.

    Sonrasında karışımı ince tel süzgeçten geçirerek sürahiye aktarın.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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