Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte hem serinleten hem de tadıyla mest eden kavun şerbeti tarifi bir numaranız olacak. Sıradan içeceklerden sıkılanlar için harika bir alternatif olan ve yapımı da oldukça basit kavun şerbeti tarifine bayılacaksınız. İşte aromasıyla damak çatlatan kokusuyla büyüleyen bir de üstüne serinleten muhteşem kavun şerbeti tarifi…