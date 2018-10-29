Yaz tatili, öğrencilerin 3 aylık tatil dönemini kapsıyor. Türkiye'de okullar 180 gün açık, Avrupa'da ise bu süre 200 gün olduğuna dikkatleri çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan, yaz tatilinin kısalmasına dair mesajlar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaz tatili açıklamaları haberimizde.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün.

Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir.

Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor.

İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu.

Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir."

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