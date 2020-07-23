Yazar Asım Gültekin Amasya'da defnedilecek

AA

Gültekin'in cenazesi, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, şair Mürsel Sönmez, yazar Halit Bekiroğlu, YediHilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, çizer Ahmet Altay, Medeniyet Derneği Genel Başkanı Ali Öztürk ve Mustafa Nezihi Pesen'in aralarında bulunduğu isimler tarafından Yalova Çiftlikköy'den dualarla uğurlandı.

- "Çağdaş bir Alperendi"

Şair Mürsel Sönmez, duanın ardından yaptığı konuşmada, Gültekin'i 14 yaşından bu yana tanıdığını belirterek, "Mümin, muvahhit bir insandı. Anadolu toprağının öz, has, halis evlatlarından, bu toprağın ruhuna bağlı bir kardeşti ve çağdaş bir alperendi. Çeşme misali bir ahlak ile özellikle kültürel olmak üzere, kültür, sanat ve eğitim sahalarında elinden gelen, gelmeyen, gücünün azami derecesini kullanarak bu memlekete, insanlara, Müslümanlara hizmet etti. Hepimiz bunun tanığıyız. O gönüldaşlıkla buradayız. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Gültekin'i erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Sönmez, "Asım Gültekin, sınırda nöbet tutan askerimiz gibi Açe'den Güney Amerika'ya kadar dünyadaki bütün Müslümanları yüreğinde taşıyan mümin ve mücahit insanlar gibi nöbette öldü." dedi.

Usta yazar, ailesinin isteği üzerine, ikindi namazın müteakip Amasya Taşova İlçesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Yaşamı boyunca birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, birçok derginin yayın hayatına başlamasına da öncülük etmişti.