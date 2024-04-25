Yazar Ayfer Tunç Pera Müzesi'ne konuk oluyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlenen Yazar-Editör Sohbetleri bu ay, yazar Ayfer Tunç ve editör Mustafa Çevikdoğan’ı konuk ediyor.

Mustafa Çevikdoğan

30 Nisan Salı, saat 18.00'de Pera Müzesi Odiyoryumu’nda gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye'de yazar ve yayıncı olmanın keyifli yanları ve güçlükleri ele alınacak. Sohbetin ana odağını ise, Ayfer Tunç'un kitaplarının yayımlanma serüveni özelinde, edebiyat yayıncılığımızın geçirdiği evreler ve gelecekteki kültür ortamı üzerine beklentiler oluşturuyor. Etkinliğe katılım ücretsiz.