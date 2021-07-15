Yazar ve şair Ali Nar'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti

AA

Erzurum Hasankale'de, Molla Şehri bey ile Güllü Hanım'ın son erkek çocuğu olarak 1938'de dünyaya gelen Nar, çok küçük yaşlarında hem Kur'an-ı Kerim harflerini hem de yeni alfabeyi öğrendi.

Ağabeyleriyle 1948'de okula başlayan Nar'ın ailesi tarımla uğraşıyordu. Yaşadıkları bölgedeki çeşitli sorunlar nedeniyle 1949'da ailesiyle İssisu Köyü'nden Yozgat'ın Karahallı Köyü'ne göç etti.

Babasını 1952'de kaybeden Nar, 1953 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde öğrenimine başladı. Altıncı yılında Erzurum İmam-Hatip Okulu'na geçiş yaptı ve üstün başarıyla mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul'da yatılı olarak devam etti.

Kayserili Osman Efendi, Mahir İz, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmed Davudoğlu, Nevzad Ayasbeyoğlu, Celaleddin Öktem ile Kemal Edip Kürkçüoğlu gibi devrin öne çıkan şair ve ulemasından istifade eden Nar, 1964'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

- Sezai Karakoç ve Necip Fazıl ile tanıştı

Diyarbakır İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yapan Nar, İstanbul'da başladığı, dergi ve gazetelerde neşrini denediği şiir ve makalelerini "Yeni Şark Postası" mahalli gazetesinde sürdürdü.

Diyarbakır'da şair Ömer Faruk Turgut vasıtasıyla Sezai Karakoç ile tanışan Nar, daha sonra Karakoç'un da etkisiyle şiir ve deneme türüne ağırlık verdi. Yazarın hayatında etkili olan isimlerden biri de Necip Fazıl Kısakürek oldu.

Erzincan, İzmit ve İstanbul'da da öğretmenlik yapan, eğitim ve araştırma amacıyla 1975'te burslu olarak Irak'a ve bölge ülkelerine giden Nar, Müslüman coğrafyayla temas kurarak, İslami edebiyatın öncü isimleriyle bir araya geldi ve bölgeden derledikleriyle "Ortadoğu Günlüğü" seyahatnamesini kaleme aldı.

Öğretmenlik yıllarında adını duyurmaya başlayan Nar, klasik ve modern Arapçadan eserler çevirdi ve Necip el-Kiylani gibi Arap yazarları Türk okuyucusuna tanıttı.

- "Muhtar Kafası", MTTB tiyatro yarışmasında birinci oldu

Nar'ın, İstanbul'un fethini anlatan "Fetih" ve Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) açtığı tiyatro yarışmasında birinci olan "Muhtar Kafası" oyunları birçok şehirdeki özel tiyatrolar ve okullarda sahnelendi.

Gezi kitabı, roman, hikaye, şiir, tiyatro, dini eser ve çeviriler de yazan, Türkiye'de bilim kurgu ve ütopik romanların öncüsü kabul edilen Nar, Türkiye ve İslam dünyasının ilk bilim-kurgu romanı olan, bir Türkün önderliğinde Müslümanların uzaya gidişini anlatan "Uzay Çiftçileri" adlı kitabıyla dikkati çekti.

1980'de yayımladığı sosyal ve siyasal içerikli "Arılar Ülkesi" isimli ütopik romanında "arılar" sembolüyle Türk milletinin ve özgürlük savaşı veren toplumların son asırdaki macerasını anlattı.

Nar'ın ilk şiiri "Hilal" dergisinde yayımlanırken, "Hakses", "Milli Gazete", "Yeni Devir", "Pınar", "Mavera", "Yeni Sanat", "Sedir", "Çınar", "Tohum", "Hilal", "İslam", "Milli Gençlik", "Düşünce" gibi dergi ve gazetelerde yazıları da insanların dikkatini çekti.

Dünya İslami Edebiyat Birliği ile 1986'da tanışan Nar, 1989, 1991, 1994 ve 1996 yıllarında İstanbul'da Dünya İslami Edebiyat Konferanslarını düzenledi, 1997'de Dünya İslami Edebiyat Birliği Türkiye Şubesi'ni kurdu.

- Dinler arası diyalog tartışmalarına karşı net duruş sergiledi

Ehli sünnet çizgisinde görüşlerini içeren yazılara ağırlık veren, dinler arası diyalog ve mezhepsizlik tartışmalarına karşı net bir duruş sergileyen usta yazar, İslami edebiyat düşüncesini yaygınlaştırmaya çalıştı.

Halen yayın hayatına devam eden İslami Edebiyat Dergisi'nin 1986'da kurulmasına öncülük eden Nar, piyes, hikaye, roman ve denemeler kaleme aldı ve dini anlatmada bir vasıta olarak gördüğü "İslami edebiyat" kavramı üzerinde durdu.

İslami Edebiyat Vakfının onursal başkanı da olan Ali Nar, tedavi gördüğü hastanede 16 Temmuz 2015'te vefat etti. Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Nar'ın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

- "Akidesi uğrunda bir şeyler yapmak için uğraşıp durdu"

Medeniyet Vakfı Başkanı M. Beşir Eryarsoy, Ali Nar'ın vefatı dolayısıyla yayınladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Muhterem Ali Nar hocanın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz . Bir öğretmendi kelimenin tam anlamıyla. Bir dava adamıydı. Pek çok öğrencinin kişilik bulmasında ve özellikle kabiliyetini sezdiği öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde birebir ilgilenmesinin büyük katkıları olmuştur. İmkanları çerçevesinde hep akidesi uğrunda bir şeyler yapmak için uğraşıp durdu. Dünyaya meyli olmadı. Şatafatı, alayişi değil sade ve sessiz sedasız yaşamayı tercih etti."

- "Akif'in ahlakıyla ahlaklanmıştı"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, vefatının yıl dönümünde kabri başında düzenlenen anma programında Ali Nar'ın edebiyatçı, mücahit, vakıf ve gönül adamı olduğunu belirterek, usta yazar hakkında şöyle konuştu:

"Güzel vasıfların çoğunu hak eden bir mümin. Ehli sünnet çizgisinin bu zor zamanda tek başına kılıç gibi kuşanarak kafası karışıklara ve itikadı bozuklara karşı korkusuzca savaştı. Şahitlik ederiz ki mümin ve muvahhitti. Makam, mevki gözetmeden, inancı uğruna kendisini meydan yerinde nöbete adayan duyarlı bir Müslüman oldu. 'Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek' diyen Akif'in ahlakıyla ahlaklanmıştı. Dengelerin alt üst olduğu bir dönemde, 'Ya ben öleyim mi söylemeyim de' diyerek hakkı söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Akademisyen ve yazar unvanlı birçok kişinin FETÖ'den nemalandığı, onlar adına eser çıkarıp onların türküsünü söylediği zamanlarda bile Ali Nar Hoca, hain örgütün oyunlarını halka anlatmaya çalıştı. Bu çok saygıdeğer bir durumdur ve ebedi anılacak bir duruştur."

Türk edebiyatında bilim kurgunun öncüsü olarak hafızalarda yer bulan usta kalemin ismi, vefatından sonra Fatih'teki Ali Nar İmam Hatip Ortaokulu'na verildi.

Ali Nar'ın hayatı, eserleri, görüş ve çalışmaları da vefatının ardından pek çok edebiyat dergisi, yayın ve akademik çalışmada ele alındı.

Yazarın, çeviri eserlerinin haricindeki bazı eserleri şöyle:

"Ezan Donanması", "Sığamadığım Dünya", "Muhtar Name", "Kan Denizi", "Dağ Pınarı", "Arılar Ülkesi", "Uzay Çiftçileri", "Ortadoğu Günlüğü", "Anadolu Günlüğü", "Yedi İklim Dört Kıta 1-2", "Fetih", "Koro / ya da Devrimci Öğretmen", "Muhtar Kafası", "Nasreddin Hoca'dan Öğüt", "Ruh Paraziti / ya da Porselen Dişli Bürokrat", "Bir Demet Yasemin", "İslami Düşünüş-Yaşayış", "Hicret", "Kırk Hadiste Müslümanın Hüviyeti", "Edebiyatın İslamcası", "İki Sonsuzda Gerilim", "Mizah Edebiyatı", "Dinde Yenilikçiler ve Buluşma Noktaları", "Ehl-i Kitap Cennetlik mi?", "Kitaplara ve İnsanlara Dair" (2005), "Son Asır Ehli Sünnet Alimleri", "Ehli Sünnet Akidesi, Dinlerarası Diyalog Fitnesi"