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Yazar Yıldız Ramazanoğlu, "Kültür Kumanyası"nda gençlerle bir araya geldi

Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Genç Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "Kültür Kumanyası" programına konuk oldu.

Yazar Yıldız Ramazanoğlu,
AA

Zoom üzerinden düzenlenen çevrim içi söyleşide, Ramazanoğlu, "Öykünün Pencereleri" başlıklı bir konuşma yaptı.

Modern hikayeciliğin öne çıkan kalemlerinden biri olarak gösterilen Ramazanoğlu, yakın zamanda okurlarla buluşturduğu ve mülteciler ile mülteci olmayanları bir arada ele aldığı "Cam Kenarı" adlı kitabını da programda anlattı.

Yıldız Ramazanoğlu, mülteci olmanın bugünün en önemli meselelerinden biri olduğunu kaydederek, "Sadece Suriyeliler değil, Afrika'dan, Asya'dan, Afganistan'dan yani dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlarla karşı karşıyayız. Şu anda hiçbir kimliği, yurdu, vatandaşlığı olmayan birçok insan var yeryüzünde ve bunların sayısı 150 milyondan fazla. Bence bu durum dünyanın utanç kaynağı." dedi.

Mültecilerin yaşadıklarının hayal bile edilemediğini belirten Ramazanoğlu, şöyle devam etti:

"Biz emperyalist saldırılardan kıl payı kurtulduk ve hiçbir zaman sömürge olmadık. Böyle bir deneyimimiz yok. Bunları bilmiyoruz, yaşamadık. Ama başka insanların hikayelerine eğilmeyi öğrendik. Kendimizin başından geçmese de empati kurmayı, başka insanın hakikatine eğilmeyi, onların hikayesine kıymet vermeyi öğrendik. Bu da çok değerli bir şey. Mülteci meselesi çok ince, çalışmamız, öğrenmemiz gereken bir mesele. Bir şeyin hakikatini hemen algılayamayız."

Ramazanoğlu, gençlerin bir an önce hayatın içine katılması ve meselelerde özne olarak yer alması gerektiğini kaydederek, fantastik romanlar yerine toplumun meselelerini edebiyata taşıyan eserleri okumaktan daha çok zevk aldığını söyledi.

Edebiyat içerisinde yaşanılan zamanın tanığı olmanın önemli olduğunu da vurgulayan Ramazanoğlu, aynı zamanda edebiyata ve sanat bir misyon yüklenemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

- "Bu yavaşlamaya kıymet verebilirsek, bize çok büyük kazanımlarla dönecek."

Ramazanoğlu, pandeminin başından beri günlük tuttuğunu ve 200 sayfayı geçtiğini aktararak, "Bunların bir kısmını hikaye şeklinde yazmaya çalıştım. İnanılmaz tecrübelerden geçiyoruz. Mesela her birimiz hiç olmadığı kadar kendi çevremize yoğunlaşıyoruz. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. Ben mahallemde birçok şeyi fark ettim. Hep bunlar yavaşlamayla oldu. Bu yavaşlamaya kıymet verebilirsek, bize çok büyük kazanımlarla dönecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sinema konusuna da değinen Ramazanoğlu, "Gerçek ve Büyü Arasında Sinema" adlı kitabında dünya ve Türk sinemasından yaklaşık 50 filmin analizini yaptığını sözlerine ekledi.

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