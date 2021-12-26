Yazarımız Çetiner Çetin'e Türksoy ödülü 0:00 / 0:00

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TÜRKSOY Basın Ödülü, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan ikinci Karabağ savaşında Karabağ gerçeklerini dünya kamuoyuna ulaştıran basın mensuplarına verildi. Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Habertürk TV Dış politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü ve Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Sabah Gazetesi Muhabiri Uğur Yıldırım, NTV Haber Sunucusu Osman Girgin ve TV 100 Muhabiri Ali Burak Ersemiz’e 2020 TÜRKSOY “Harı Bülbül” Basın Ödülleri verildi.

Gecede konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, “Azerbaycan Ordusu’nun Zafer yürüyüşünde kasklarını ve yeleklerini giyerek ön cephede yerlerini alan Türk Dünyası basın mensupları, aktardıkları haberlerle kardeş Azerbaycan halkının yanında olduklarını göstermiş ve onun haklı davasının duyurulmasına önemli katkılar sağlamışlardır” dedi.

Harı Bülbül çiçeğinin simgesiyle hazırlanmış Basın Ödülü heykelciğinin bu yıl özel olarak hazırlandığını söyleyen Çakıcı, “Azerbaycan’ın kültür ve sanat beşiği Şuşa’da yetişen Harı Bülbül çiçeğinin simgesiyle hazırlanmış heykelcik, halklar arasında dostluk ve kardeşliğin bu zarif çiçek gibi korunması ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini simgelemektedir” diye konuştu.

NİZAMİ GENCEVİ DE ANILDI

Gecede Azerbaycan’ın edebiyat güneşi Nizami Gencevi de, doğumunun 880’inci yıl dönümü nedeniyle anıldı. TÜRKSOY, Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, Sarıyer Belediyesi ve “Harı Bülbül” Azerbaycan Vizyon Tiyatrosu iş birliğinde Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde şair ve düşünür Nizami Gencevi’ye ithafen resim sergisi ve tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan’ın dahi şairi Nizami Gencevi’nin yüzyıllar önce yazdığı ve dünya genelinde üne kavuşturan eserlerinin ele aldığı konular bakımından günümüzde de güncelliğini koruduğunu ve insanlığa önemli mesajlar verdiğini dile getirdi. Sergi açılışı ve basın ödüllerinin sahiplerin takdiminin ardından Nizami Gencevi’nin Hamse’sinde yer alan “Sırlar Hazinesi” eserinden “Kerpişkesen Adamın Hikayesi” oyununun prömiyeri yapıldı. “Harı Bülbül” Azerbaycan Vizyon Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun ilk kez Türkiyeli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.