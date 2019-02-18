Oscar'ların açıklanmasına bir haftadan az bir süre kala Amerikan Yazarlar Birliği (Writers Guild) yılın en iyilerini açıkladı.

ABD'li senaryo yazarlarının meslek birliği olarak bilinen kuruluş, en iyi özgün senaryoda “Eight Grade”, en iyi uyarlama senaryoda ise “Can You Ever Forgive Me” filmlerini ödüllendirdi.

Özgün senaryo dalında adaylar arasında “Roma”, “Yeşil Rehber” ve “Vice” gibi Oscar'a da aday olan iddialı filmler vardı. Yazarlar Birliği belgesel dalında ödülü “Bathtubs Over Broadway”e verdi.

Yazarlar Birliği, televizyon kategorisinde, dram dalında “The Americans”, komedi dalında “The Marvelous Mrs. Maisel”, Yeni Diziler dalında “Barry”; Özgün Uzun Dizi'de (Original Long Form) “Castle Rock”, Uyarlama Uzun Dizi'de ise “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” adlı dizileri ödüllendirdi.