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Yazarlardan Trabzonspor - Ankaragücü maçı yorumları

Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

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  • Yazarlardan Trabzonspor - Ankaragücü maçı yorumları

    "TRABZON NEFES ALDI"

    AKSAL YAVUZ/MİLLİYET: Evet, başkent ekibi sahada bir eksikti ama Trabzonspor’da birkaç oyuncunun sadece bedeni sahada idi… Çok şey beklenen oyuncuların üzerinde baskı olduğunu da unutmamak gerekir. Bir yılda bu denli değişimi yaşayan; şampiyonluktan buralara gelen takımdaki oyuncuların bu baskıyı hissetmesi doğaldır. Eksik oyuncularını da buna eklersek... Maçın en güzel hareketleri, Doğucan’ın, Umut Bozok’a tereyağından kıl çeker gibi yaptığı asist ve 85’te kaleci Gökhan’ı zor durumda bıraktığı füzesiydi. Trabzonspor bu galibiyetle derin bir nefes almış oldu. Öyle ya, kaybet kaybet de nereye kadar! Açıkçası alınan sonuçlar geçen yılın şampiyonuna yakışmıyordu.

     
  • Yazarlardan Trabzonspor - Ankaragücü maçı yorumları

    "UZUN VADELİ PLANLAR YAPMAK GEREK"

    İSKENDER GÜNEN/SABAH: Son 5 maçın 4'ünde mağlup olup bir beraberlik alan, geçen yılın şampiyonu olan takım... Şu an içinde bulunduğu durumu yorumlayabilmemiz inanın çok zor. Başarısızlığın nedenlerini irdelemek gerekmekte ama analitik düşünceden yoksunluk olan bir yerde bu sorun çözülebilir mi? Yeni bir teknik adam, kulübün içinde bulunduğu mali durum... Gelecek sezonda sorunlar düzelir mi? Bana göre olanaklı gözükmüyor ama umarım yanılırım. Çünkü dünkü maçı seyrettikten sonra öylesi sorunlar var ki bu sorunları çözümlemek için uzun vadeli planlar yapmak gerekir. Yoksa ancak günü kurtarabilirsiniz ki bu da olanaklı gözükmüyor.
  • Yazarlardan Trabzonspor - Ankaragücü maçı yorumları

    "HOCA FARKINI HİSSETMEYE BAŞLADIK"

    ZEKİ UZUNDURUKAN/FOTOMAÇ: Dünkü maçın en büyük kazanımlarından biri de Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönmesi oldu. Bu iki oyuncu girdikten sonra potansiyelli bir Trabzonspor izledik. Çok pozisyon buldu 2. yarıda bordo-mavililer. Bir yıl sonra formasına kavuşan Serkan Asan da duygusal anlar yaşadı. Bu galibiyet ile Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Nenad Bjelica rahat bir nefes aldı. Bjelica ile Trabzonspor kıpırdanmaya başladı. Hoca farkını hissetmeye başladık.
  • Yazarlardan Trabzonspor - Ankaragücü maçı yorumları

    "BU KADAR AĞIR ÖDEMEMELİYDİ"

    CEMAL ERSEN/MİLLİYET: Bu maçta ölçü alabileceğim tek olumlu şey vardı. O da Umut Bozok’un skora katkısı. Hem güveni yerine geldi, hem bu takımın bir parçası olduğunu gösterdi. Demek ki hamur iyi, ancak yoğuracak ustaya ihtiyaç var. Gelelim gerçeklere; “Buradan nasıl kurtulurum” diyen kaç oyuncunun varlığını biliyorsunuz? Sezon bitiminde “Hadi eyvallah” diyerek kaç kişi vedalaşacak? Hesap nasıl ve hangi kaynak ile kapatılacak? Bir maç kazanıldı diye, bunlar konuşulmayacak veya sorgulanmayacak mı? Dürüstçe ve samimi söylüyorum. Trabzonspor, yılların hasretini bitiren şampiyonluğun bedelini bu denli ağır ödememeli idi. Birileri kahraman olarak tarihe geçti ve isimleri kulüp müzesindeki, tarihteki yerlerini aldı.Peki; bundan sonraki tufanın hesabını kimler verecek?

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