Yazarlardan Trabzonspor - Ankaragücü maçı yorumları

"BU KADAR AĞIR ÖDEMEMELİYDİ"

CEMAL ERSEN/MİLLİYET: Bu maçta ölçü alabileceğim tek olumlu şey vardı. O da Umut Bozok’un skora katkısı. Hem güveni yerine geldi, hem bu takımın bir parçası olduğunu gösterdi. Demek ki hamur iyi, ancak yoğuracak ustaya ihtiyaç var. Gelelim gerçeklere; “Buradan nasıl kurtulurum” diyen kaç oyuncunun varlığını biliyorsunuz? Sezon bitiminde “Hadi eyvallah” diyerek kaç kişi vedalaşacak? Hesap nasıl ve hangi kaynak ile kapatılacak? Bir maç kazanıldı diye, bunlar konuşulmayacak veya sorgulanmayacak mı? Dürüstçe ve samimi söylüyorum. Trabzonspor, yılların hasretini bitiren şampiyonluğun bedelini bu denli ağır ödememeli idi. Birileri kahraman olarak tarihe geçti ve isimleri kulüp müzesindeki, tarihteki yerlerini aldı.Peki; bundan sonraki tufanın hesabını kimler verecek?