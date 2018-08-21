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"Yazılımların millileştirilmesi için çalışmalar yapacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kullanılan yazılımların çoğu yabancı yazılımlar. Birçok lisans ücreti bu yazılımlarla birlikte yurt dışına gidiyor. Arkadaşlarımıza burada acaba bunların millileştirmesi, yerlileştirilmesi ile ilgili nasıl destekler verebiliriz, inşallah onların da çalışmalarını yapacağız." dedi

21.08.2018 - 13:55 | Güncelleme: AA

Bakan Varank, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazını kılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemini (KGYS-MOBESE) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) ziyaret etti.

AKOM'da basın mensuplarına açıklama yapan Varank, ilk olarak MOBESE İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemini ziyaret ettiklerini söyledi.

Varank, orada polislerle ve İstanbul'da görevi başındaki güvenlik güçleri ile bayramlaştığını anlattı.

İkinci ziyaretini AKOM'a gerçekleştiren Varank, "Biliyorsunuz burası gazi bir mekan. 15 Temmuz'da hain darbecilerin işgaline maruz kalmış bir mekan. Biz bu ziyaretleri yaparken bir de mesaj vermek istiyorduk. Biliyorsunuz dünya akıllı şehirler konseptine doğru giderken, MOBESE olsun, AKOM olsun, AFAD'ın kontrol merkezi olsun, buralar aslında bu akıllı şehir konseptinin ilk nüveleri olarak adlandırılabilir. Burada bayram günü fedakarca çalışan arkadaşlarımızla buluşarak hem akıllı şehir konseptine verdiğimiz önemi göstermek istedik hem de fedakarca çalışan arkadaşlarımızın bayramını kutlamak istedik." diye konuştu.

YAZILIMDA MİLLİLEŞME ADIMI 

Bakan Varank, akıllı şehirler konseptinin dünyada trend haline geldiğini ve özellikle elektrikli otomobillerle birlikte insanların araçlarla şehre entegre olmalarının söz konusu olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak bu konularda neler yapabileceği ve Türkiye'nin önünün nasıl açabileceği hususunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Varank, "Türkiye'yi bu trendi yakalayan bir ülke haline nasıl getirebilir, bunun çalışmaları için gayret ediyoruz. Bunlar bizim önceliklerimiz arasında. Burada arkadaşlarımızın bir takım şikayetleri oldu. Çok doğru şikayetler. Buralarda kullanılan yazılımların çoğu yabancı yazılımlar. Birçok lisans ücreti bu yazılımlarla birlikte yurt dışına gidiyor. Biz arkadaşlarımıza burada acaba bunların millileştirilmesi, yerlileştirilmesi ile ilgili nasıl destekler verebiliriz, inşallah onların da çalışmalarını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN VARANK'TAN TELSİZLİ BAYRAM MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaretlerinde telsizle yaptığı anonslarla bayram mesaisinde olan tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. AKOM'un işleyişi hakkında bilgiler alan Varank, daha sonra itfaiye telsizi ile yaptığı anonstan itfaye, zabıta, İSKİ gibi belediyenin tüm birimlerine seslenerek, bayram mesaisindeki çalışanların bayramını tebrik etti.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank eşlik etti. Varank'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde İstanbul Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

 

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