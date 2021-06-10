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Yazın kalp sağlığını korumak isteyenler için öneriler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaz aylarında kafein içeren çay ve kahvenin az tüketilmesi gerektiğini ve günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğini belirtti.

Yazın kalp sağlığını korumak isteyenler için öneriler
AA

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boztosun, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kalp rahatsızlıklarının ve kriz vakalarının artabileceğine dikkati çekerek, yaz aylarında kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gereken önerileri paylaştı.

- Aşırı terleme tansiyonunuzu düşürebilir

Özellikle tansiyon hastalarının güneşe karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Boztosun, "Yaz mevsiminde sıcaklıkların artışı ile hipertansiyon, kalp krizi ve kalp rahatsızlıklarına neden olan hataları yapmayın. Yaz sezonu boyunca UV ışınlarının en güçlü olduğu 10.00 ile15.00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçının. Akşam yemekten 2 saat sonra egzersiz yapın. Sıcak hava koşullarında egzersiz yaparken terlemeye bağlı sıvı kaybı, düşük tansiyona neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Yazın terleten sentetik ve dar kıyafetler yerine bol, doğal kumaşlar giyinilmesini tavsiye eden Boztosun, sentetik kumaşlar ısıyı hapsettiği için pamuk ve keten gibi doğal, nefes alabilen kumaşların tercih edilmesinin sağlıklı olacağını uyarısında bulundu.

- Günde 2 fincan kahveyi geçmeyin

İdrar söktürücü etkileri nedeniyle özellikle yaz aylarında kafein içeren çay ve kahvenin sınırlı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Boztosun, günde 1-2 fincanın geçilmemesini belirtti. Boztosun, "Günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Vücudunuz aşırı sıcak havalarda olumsuz etkilenmemek için terlemeye başlar. Vücutta sıvı kaybının artması, hipertansif hastalarda idrar söktürücü ilaç kullanımının etkilerinden dolayı ciddi derecede düşük tansiyona neden olabilir. Sonuç olarak bayılma ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi ciddi sorunlar gelişebilir." açıklamasında bulundu.

- Kalp hastalarına sıcak havada soğuk duş uyarısı

Sıcak-soğuk duşlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Boztosun, şunları kaydetti:

"Soğuk su damarları daraltarak kan basıncının yükselmesine neden olur. Tansiyonunuz kontrol altındaysa ve ilacınızı düzenli kullanıyorsanız soğuk su ile duş almanızda sakınca yoktur ancak kontrolsüz tansiyonunuz varsa tansiyon değerlerinizi daha da artıracağı için tavsiye etmiyoruz. Ayrıca yeterince sıvı almazsanız ve sıcak bir duş alırsanız tansiyon değerleriniz çok fazla düşebilir. Yüksek tansiyonu olduğunu bilen veya risk altında olan kişilerin spa veya spor salonlarında sauna ve jakuzi kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Soğuk su ile sıcak su arasında hızlı hareket etmek de tansiyonu yükseltebilir."

Her yıl mutlaka check-up yaptırılması gerektiğini belirten Boztosun, "Yaz tatilleri nedeniyle kontroller gecikebilir. İdrar söktürücüler dahil birden fazla ilaç alıyorsanız veya böbrek sorunları veya diğer kronik hastalıklarla ilgili bir durumunuz varsa bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir. Bu sebeple her ay doktorunuzu ziyaret etmelisiniz." tavsiyesinde bulundu.

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