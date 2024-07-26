Domates, yaz mevsiminin en gözde ve en sağlıklı besinlerinden biri olarak mutfaklarımızda baş köşede yer alır. Fakat kışın bu taptaze lezzetlere ulaşmak her zaman mümkün olmaz. Domateslerin doğal tadını ve besin değerini koruyarak kış boyunca taze tüketebilmenin yollarını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Siz de bu altı pratik yöntemle domateslerinizi kış mevsiminde de sofralarınızda ağırlayabilirsiniz!