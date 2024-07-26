Yazın kıymetlisi domatesleri kış aylarına saklamanın yolları: Bu 6 yöntemle kış boyunca taze domates keyfi sürebilirsiniz!
Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan domates, tazeliği ve lezzetiyle sofralarımızı süslüyor. Ancak, yaz aylarının bu kırmızı mucizesini kış aylarına taşımak, çoğumuz için bir zorluk olabiliyor. Neyse ki, doğru yöntemlerle domateslerinizi taptaze tutarak, kışın da yaz lezzetini yaşayabilirsiniz. İşte domateslerinizi kış boyunca taze ve lezzetli tutmanın altı etkili yolu!
Domates, yaz mevsiminin en gözde ve en sağlıklı besinlerinden biri olarak mutfaklarımızda baş köşede yer alır. Fakat kışın bu taptaze lezzetlere ulaşmak her zaman mümkün olmaz. Domateslerin doğal tadını ve besin değerini koruyarak kış boyunca taze tüketebilmenin yollarını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Siz de bu altı pratik yöntemle domateslerinizi kış mevsiminde de sofralarınızda ağırlayabilirsiniz!
1. DOMATESLERİ DONDURMAK
Domatesleri dondurmak, olgun domatesleri kullanmaya hazır olana kadar saklamanın en kolay yoludur. Önce kabuklarını soymanız gerekmez -aslında, dondurma işleminin kendisi domateslerin kabuklarını soymayı inanılmaz derecede kolaylaştırır- ve bir seferde istediğiniz kadar çok ya da az sayıda domatesi dondurabilirsiniz.
Ayrıca, en iyi şekilde düşük nemli domateslerle yapılan konserve domates veya kurutulmuş domateslerin aksine, daha sulu veya daha yumuşak çeşitler büyük bir başarıyla dondurulabilir.
2. DOMATES SALÇASI
"Domates salçası" demek, onun etkisini tam anlatmıyor. O, adeta her yemeğe zengin bir domates özü ekleyen sihirli bir iksir. Yapımı zahmetli ama kesinlikle buna değer! Soğuk kış aylarında yemeklerinize biraz eklediğinizde, onlara bolca lezzet katacaksınız. Gelecekte, olgun domatesleri bu yoğun aromalı ve derin renkli salçaya dönüştürmek için çaba gösterdiğiniz için kendinize teşekkür edeceksiniz.
3. KURUTULMUŞ DOMATES
Bu fırında kurutulmuş domatesler sonsuza kadar saklanacak kadar kurumuş değildir, ancak onları bir kavanoza koyup üzerlerini zeytinyağı ile kaplar ve buzdolabına koyarsanız, gerçektende uzun süre dayanırlar. Daha sonra doğramak için çıkarın ve kış salatalarına, makarnalara, güveçlere ve hatta kızartmalara ekleyin.
4. DOMATES PÜRESİ
Bu son derece basit domates sosu (aslında içinde biraz tuz olan pişmiş domates püresi) konserve yapmak için harikadır çünkü çok basittir. Daha sonra nasıl kullanacağınızı bildiğinizde istediğiniz otları, baharatları veya diğer aroma maddelerini ekleyebilirsiniz!
5. KONSERVE "DOĞRANMIŞ" DOMATES
Bu konserve doğranmış domatesler, yukarıdaki bütün soyulmuş domateslere kıyasla fazladan bir ya da iki adım içerir, ancak zaten doğranmış oldukları için konserve edildikten sonra kullanımı daha da kolaydır.
6. DOMATES KONSERVESİ
Domates konservesi, taze ve olgun domatesleri tüm yıl boyunca tadını çıkarabileceğiniz bir şeye dönüştürmenin klasik yoludur. Bütün soyulmuş domatesler sos yapmak, pizzalarda kullanmak ve güveçlere eklemek için mükemmeldir. İhtiyacınız olan tek şey domates, büyük bir tencere, kapatılabilir kavanozlar ve biraz zaman.
Kaynak: The Spruce Eats