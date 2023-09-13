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        Haberler Sağlık Yazın neden daha az hasta olunur ve neden yazın plajda hiç hasta olmayız?

        Yazın neden plajda daha az hasta oluruz?

        Soğuk algınlığı, üşütme ve grip gibi rahatsızlıklar genellikle kışın daha çok görülür. Yazın özellikle plaj yerlerinde insanlar sürekli olarak denize veya havuza girmelerine rağmen daha az hasta olur. Peki yazın neden daha az hasta oluruz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:07
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        D VİTAMİNİ

        Yazın daha az hasta olmamızın temel nedeni Güneş'ten alınan D vitaminidir. D vitamini depoları dolduğu için bağışıklık yükselir.

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        DENİZDEN GELEN MAGNEZYUM VE İYOT

        Denize girdiğimiz halde hasta olmamamızın nedeni ise denizde iyot ve magnezyum bulunmasıdır. Denizden iyot ve magnezyum alınır böylece negatif iyonlardan kurtuluruz.

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        DAHA AZ BAKTERİ BULUNUR

        Evlerde dışarıdan daha çok bakteri bulunur. Yazın doğada daha çok vakit geçirdiğimiz için bol oksijen tüketir ve toksin atarız.

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        TOKSİNLER ATILIR

        Plaja gittiğinizde kumsalda yürüyüş yaparsanız doğal olarak toprağa basmış olursunuz ve toksinlerinizi atarak enerjinizi yenilersiniz.

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        PSİKOLOJİK OLARAK DAHA İYİ HİSSEDERİZ

        Deniz ve dalga sesi parasempatik sinir sistemini harekete geçirir bu durum insanları psikolojik olarak sakinleştirir. Ayrıca denizde yüzerek daha fazla hareket ederiz.

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        Bu gibi nedenlerden dolayı plajlarda daha az hasta oluyor ve sağlıklı kalmak için hemen hemen her şeyi yapmış oluyoruz.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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