Deniz ve dalga sesi parasempatik sinir sistemini harekete geçirir bu durum insanları psikolojik olarak sakinleştirir. Ayrıca denizde yüzerek daha fazla hareket ederiz.

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Bu gibi nedenlerden dolayı plajlarda daha az hasta oluyor ve sağlıklı kalmak için hemen hemen her şeyi yapmış oluyoruz.