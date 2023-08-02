Haberler Sağlık Yazın saçlara zarar veren 10 etken

Yazın saçlara zarar veren 10 etken Medikal Estetik Hekimi Dr. Mert Gençoğlu, "Yazın tadını çıkarırken saçlarımızın etkilendiğini farketmesek de saç sorunlarıyla en çok yazın karşılaşıyoruz. Yazın saçlarımızı korumak için bilinçli alışkanlıklar edinmek ve zararlı etkenlerden kaçınmak önemli" dedi Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 02.08.2023 - 15:35 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Saçlar, güzelliğin ve kişisel stilin önemli bir parçası ve bir ifade aracıdır. Medikal Estetik Hekimi Dr. Mert Gençoğlu, "Yazın tadını çıkarırken saçlarımızın etkilendiğini farketmesek de saç sorunlarıyla en çok yazın karşılaşıyoruz. Yazın saçlarımızı korumak için bilinçli alışkanlıklar edinmek ve zararlı etkenlerden kaçınmak önemlidir. Ancak çevresel etkiler, günlük yaşam alışkanlıkları ve yanlış bakım yöntemleri zamanla saçlarımızın sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı ve güçlü saçlar için nelere dikkat etmemiz gerektiğini görmek, her birimizin saçlarımıza nasıl daha iyi bakabileceğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır" dedi.

2 Şurada Paylaş!







Dr. Gençoğlu, yazın saçlara zarar veren bazı yaygın etkenleri paylaştı: 1. Uzun süreli güneş ışığı: Uzun süre güneşe maruz kalmak saçların pigment dengesini bozar ve renk değişikliklerine neden olabilir ve yine saçın doğal yağ dengesini de bozarak kuru ve yıpranmış, mat bir görünüme yol açabilir. Saçınızı güneşin zararlı etkilerinden korumak için UV filtreleri içeren saç kremleri veya spreyleri gibi güneş koruyucu ürünler kullanın. Saçlarınızın nem dengesini korumak için düzenli olarak saç kremleri ve yağlarını kullanın. Güneşe çıkarken bir şapka veya başlık takarak saçınızın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyebilirsiniz.