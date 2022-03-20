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Yazlık eve ikinci kez girdi, gardıropta yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma, yazlık eve hırsızlık için ikinci kez giren Ç.K.'yi, saklandığı gardıropta yakaladı.

Yazlık eve ikinci kez girdi, gardıropta yakalandı
Yazlık eve ikinci kez girdi böyle yakalandı
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DHA

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Limandere Mahallesi´nde devriye görevinde bulunduğu sırada yazlık eve pencereden giren şüpheliyi fark etti. Ekipler de kısa sürede eve girerek, yatak odasındaki gardıroba saklanan Ç.K.´yi yakaladı. Ç.K.'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram bonzai ele geçirildi. Ç.K.´nin, 1 hafta önce de eve girdiği, çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu aldığı belirlendi.

Sahibi yurt dışında bulunan yazlık eve ikinci kez girince yakalanan Ç.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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