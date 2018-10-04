YDS sonuçları için sınava giren adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. ÖSYM'nin 2018 yılı akademik takvimine göre, 9 Eylül'de gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları 4 Ekim Perşembe (bugün) açıklanacak. Peki YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YDS sonuçları nerede açıklanacak? Detaylar haberimizde.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı akademik takvimine göre, 9 Eylül'de adayların katılımıyla gerçekleşen YDS sonbahar dönemi sınav sonuçları bugün açıklanacak. Ancak sınavın saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

2018 YDS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasında, adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını TC Kimlik Numarası ve şifreleriyle birlikte öğrenebilecekler.

YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM'nin yaptığı açıklama şöyle:

"9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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