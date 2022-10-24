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YDS/2 soru ve cevap anahtarları yayımlandı! YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 oturumu 23 Ekim’de tamamlandı. Sınav sonrasında soru ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar soru ve cevap anahtarları ekranını araştırırken sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak edildi. İşte detaylar…

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  • YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS/2 soru ve cevap anahtarları PDF İNDİR!

    ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/2 23 Ekim Perşembe günü tamamlandı. Sınav sonrası gözler YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı, sınava katılım sağlayanların erişimine açıldı. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi belli mi? İşte 2022 ÖSYM YDS/2 soru ve cevap anahtarları ekranı
  • YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS/2 soru ve cevap anahtarları PDF İNDİR!

    YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022'de açıklanacak. Sınav sonucu sorgulaması ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar ÖSYM adreslerine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.
  • YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS/2 soru ve cevap anahtarları PDF İNDİR!

    Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
  • YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS/2 soru ve cevap anahtarları PDF İNDİR!

    YDS/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

    YDS/2 oturumunun sona ermesinin ardından ÖSYM, YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı linkini paylaştı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmına erişim sağlanıyor. 

    YDS/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR!

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