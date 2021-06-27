2021 üniversite sınavının son adımı YDT için yeri sayım başladı. 2021 YDT adayları ve aileleri sınavın kaçta başlayacağını ve kaçta biteceğini araştırıyor. İşte YDT hakkında merak edilenler...

2021 YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.