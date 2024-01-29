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        Haberler Gündem YDUS 2023 2. dönem sonuçları açıklandı mı? YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YDUS 2023 2. dönem sonuçları açıklandı mı? YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. 17 Aralık 2023 Pazar günü düzenlenmesinin ardından YDUS sonuçları beklenmeye başladı. Sınava katılım gösterenler "YDUS 2023 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:05
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        17 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 2. Dönem) ait sonuçlar için artık son günlere girildi. ÖSYM, YDUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını paylaştı. İşte, sınav sonuç tarihi ile sonuçların nasıl öğrenileceğine ilişkin bilgiler...

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        YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 30 Ocak 2024 Salı günü erişime açılacak.

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        YDUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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