YDUS 2023 2. dönem sonuçları açıklandı! YDUS sonuçları sorgulama sayfası
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım sona erdi. 17 Aralık 2023 Pazar günü düzenlenen sınavda beklenen açıklama geldi. YDUS sonuçları son dakika açıklandı. Sınava katılım gösterenler "YDUS 2023 2. dönem sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası...
17 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 2. Dönem) ait sonuçlar erişime açıldı. ÖSYM, YDUS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, sınav sonuçların nasıl sorgulanacağına ilişkin bilgiler...
YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDUS sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "17 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
İç Hastalıkları Testi’nde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemleri yargı kararı sonrasında yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
YDUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.