YDUS başvuruları başladı

AA

ÖSYM'nin Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, adaylar müracaatlarını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığı veya bireysel olarak başkanlığın "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvurular, 11 Ekim'e kadar alınacak.

19 Aralık'ta yapılacak sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, sınava müracaatta bulunmadan veya başvuru için merkezlere gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglık.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDUS Kılavuzunda yer alıyor.