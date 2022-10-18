Belçika Ligi'nde Royal Antwerp forması giyen Radja Nainggolan, yedek kulübesinde sigara içtiği için kadro dışı bırakıldı.

Antwerp'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada; 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun uygunsuz davranışları nedeniyle "süresiz olarak" kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

"SİGARA İÇMEKTEN UTANMIYORUM"

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sigara içtiğim için utanmıyorum ve bu alışkanlığımı hiçbir zaman da saklamadım'' demişti.