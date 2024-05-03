'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kedi mahallenin ilgi odağı oldu

"KEDİYİ GÖREN HERKES GELİP SEVİYOR"

Kedinin bu bölgeye bir hafta önce geldiğini söyleyen Cengiz Karaca da "Esnaf olarak sahiplendik. Kapıda beslemeye başladık. Köpeklere karşı bir saldırganlığı var. Bununla ilgili video oluşturunca ortaya komik bir görüntü çıktı. Kediyi gören herkes gelip seviyor" diye konuştu.