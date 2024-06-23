Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yediemin otoparkında yangın | Son dakika haberleri

        Yediemin otoparkında yangın

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yediemin otoparkında yangın çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:44 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yediemin otoparkında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre yangın; akşam saatlerinde Suruç ilçesi Aligör Mahallesi yakınlarındaki yediemin otoparkında meydana geldi.

        Henüz belirlenemeyen bir nedenle otoparkın içerisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, bazı araç parçalarının tutuşmasına neden oldu.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının araçlara sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?