"Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında aranan 501 kişi yakalandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 645 personel ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 11.00-13.00 saatleri arasında, ikinci aşamada 76 noktada 600 personel ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 13.00-15.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur 2021-12" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 116 bin 24 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 501 kişi ile yoklama kaçağı 212 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 27 ruhsatsız tabanca ile 127 mermi, 9 kilo 951 gram uyuşturucu madde, 10 bin 98 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira ele geçirildi.

Denetimlerde 17 bin 989 araç ve 298 motosiklet kontrol edilirken, 899 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 8 araç trafikten men edilirken, 158 bin 512 lira para cezası uygulandı.