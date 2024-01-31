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Yediuyurların, Avrupa kıtası, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kafkasya'da yaşayan tür olduğunu aktaran Gözütok, "Uluslararası Doğu Koruma Birliğinin koruma statüsünde 'asgari endişe' kategorisinde bulunuyor. Bu tür, insanla ortak yaşama yakın ve uygun olduğu için binalarımızda bulunabiliyor. Özellikle Bolu gibi doğası zengin ilimizde bunlara çok rastlıyoruz" diye konuştu.